русский
Рецепти

Яку олію краще додати до вінегрету?

Уріель Штерн

Яку олію краще додати до вінегрету?
Яку олію краще додати до вінегрету?

Ще один зимовий салат на всі часи. Під вінегрет я народився, під вінегрет і живу. Мабуть, єдиний зимовий салат, в який варто додавати нерафіновану, ароматну олію.

Про любов одеситів до овочів я вже писав. У святковій новорічній версії вінегрет був такою ж обов'язковою стравою, як олів'є та оселедець під шубою. Але на відміну від них, з'являвся в меню протягом усієї зими, і часто вже як гарнір – благо, всі овочі місцеві, доступні, а заправка не вимагає героїчного видобутку майонезу.

Далі текст мовою оригіналу

Единственное, но обязательное условие успеха этого салата – все овощи должны быть не просто качественными, а вкусными! Морковь и свекла – сладкими и правильного цвета, картошка плотная, огурцы хрустящими. Тогда он получится вкусным у самого начинающего кулинара.

Для базовой версии нам потребуются равные по объему доли картофеля, моркови и свеклы. Репчатый лук, соленые огурцы, соль-перец – по вкусу. Растительное масло для заправки.

Все просто: овощи нужно вымыть, отварить, дать полностью остыть и почистить. Картошку лучше брать не крохких сортов, ту, что рекомендуют для жарки.

Все овощи нарезаем кубиками в 5 мм – ножом или сеткой для резки. Перемешиваем. Мелко режем и добавляем репчатый лук и приступаем к "вкусовщине" – соленым огурцам. Их тоже нужно нарезать мелкими кубиками, но сколько? – зависит и от самих огурцов, и от вкусов хозяйки. Подчеркиваю: огурцы в винегрете должны быть именно соленые, не маринованные. Вначале нарезают пару штук, добавляют в салат, перемешивают, пробуют, и добавляют еще – по одному, добиваясь баланса сладкого и соленого. Опытные хозяйки никогда заранее не солят винегрет, только перед подачей на стол и после пробы: подружившись с соседями по миске, огурцы подарят им немного соли. Щепотка молотого черного перца, немного ароматного растительного масла, и винегрет в одесской краткой версии готов.

Что для этого салата предусмотрена специальная заправка – смесь масла, уксуса и горчицы – большинство хозяек не слышали. Но жить им это не мешает.

В праздничной версии в винегрет добавляют – по вкусу и желанию зеленый горошек, соленые грибы и квашеную капусту. Я не люблю; для меня винегрет – это шикарный гарнир.

Жареная рыба и винегрет на гарнир, что может быть прекрасней?

Только лето за окном…

БлогиРецептиРецепт