Які речі не можна прати в пральній машині: поради

Сучасним домогосподаркам автоматичні пральні машини значно полегшили життя. З їхньою допомогою можна легко впоратися з пранням, не турбуючись про брак часу. Однак, незважаючи на те, що машини економлять час і зусилля, важливо враховувати якість і довговічність матеріалів, які ми перемо.

Певні речі ніколи не повинні потрапляти в барабан пральної машини, і важливо знати про ці обмеження. UAportal розповідає кілька важливих моментів, про які варто пам'ятати.

1. Хутряні вироби, а також вироби зі шкіри або вовни не варто піддавати машинному пранню. Поводження з такими матеріалами вимагає обережності.

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2. Не можна прати речі, на яких є скупчення шерсті тварин. Перед пранням важливо переконатися, що матеріал ретельно очищений, оскільки нехтування цим кроком може призвести до небажаних ускладнень у пральній машині.

3. Машинне прання не підходить для кашемірових і вовняних пальт, а також курток і пуховиків з вовняними елементами.

4. Піджаки з натуральних тканин повинні уникати машинного прання за будь-яку ціну. Вони мають властивість або повністю втрачати форму, або різко зменшуватися в розмірах.

5. Одяг з мембранних тканин, наприклад, певні куртки та комбінезони, ні в якому разі не можна класти в пральну машину. Ці речі неминуче втрачають свої властивості при пранні таким способом.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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