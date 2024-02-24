Які речі не можна прати у машинці

Неправильне прання делікатних речей у пральній машині може призвести до їх пошкодження. UAportal розповів, які речі не можна прати в машинці, щоб не зіпсувати їх.

Делікатні тканини

Делікатні тканини, такі як шовк, мереживо або кашемір, краще не прати в пральній машині. Ці тканини можуть бути легко пошкоджені внаслідок віджиму та перемішування в пральній машині, тому їх краще прати вручну або віддати в професійну хімчистку. Потенційні проблеми при машинному пранні цих тканин включають усадку, розтягнення або пошкодження, які можуть зіпсувати делікатний одяг.

Бюстгальтери з кісточками

Не варто прати бюстгальтери з кісточками, оскільки вони можуть перекрутитися або зігнутися, порушивши форму і посадку бюстгальтера. Крім того, гачки можуть зачепитися за інші речі і завдати шкоди. Рекомендується прати бюстгальтери вручну, щоб запобігти їх псуванню.

Вовняні ковдри

Вовняні ковдри не підходять для машинного прання, оскільки це може призвести до їх усадки і втрати м'якості. Замість цього, щоб зберегти їхню якість, їх слід чистити точково або віддавати в професійну хімчистку. Важливо уникати жорстких миючих засобів і гарячої води, оскільки вони можуть пошкодити натуральні волокна. Делікатне ручне прання в прохолодній воді – найкращий спосіб зберегти вовняні ковдри.

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Подушки високої щільності

Не можна прати у пральній машині подушки з піною з ефектом пам'яті або наповнювачем високої щільності, оскільки вони можуть вбирати надлишок води і деформуватися. Щоб очистити такі подушки, обробляйте дрібні плями точково і регулярно провітрюйте їх на свіжому повітрі.

Пуховики

Не рекомендується прати пуховики та ковдри з пуху у пральній машині, оскільки це може спресувати пух і спричинити утворення грудочок, що знижує їхню теплоізоляційну ефективність. Краще довірити цю справу професійним хімчисткам.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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