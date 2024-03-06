Які три продукти корисно з'їсти перед сном: лайфхаки для спокійної ночі

Багато хто намагається добре виспатися, і включення заспокійливих перекусів перед сном може суттєво покращити ситуацію. UAportal дізнався, що правильне харчування перед сном може вплинути на розслаблення та якість відпочинку.

Трав'яний чай

Трав'яні чаї, такі як ромашка, корінь валеріани або пасифлора, допоможуть розслабитися та підготувати організм до сну. Ці чаї містять сполуки, що мають заспокійливу дію, що робить їх відмінним варіантом для вживання перед сном.

Чай слід заварювати приблизно за 30 хвилин до сну, щоб дати час для розслаблюючого ефекту. Слід уникати додавання цукру, щоб не порушити сон.

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Бананово-мигдальна закуска

Невеликий стиглий банан у поєднанні з жменею мигдалю – це живильний перекус, що сприяє засипанню. Банани є природним джерелом триптофану, амінокислоти, що допомагає регулювати режим сну.

Мигдаль багатий магнієм, який сприяє розслабленню м'язів та покращенню якості сну. Цим перекусом слід насолоджуватися приблизно за годину до сну.

Грецький йогурт із медом

Грецький йогурт, политий невеликою кількістю меду, може задовольнити бажання солодкого, а також забезпечити здоровий перекус перед сном. Йогурт містить гормон, що регулює сон, мелатонін, який підтримує природний цикл відпочинку в організмі. Поєднання білків та вуглеводів у грецькому йогурті також може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові протягом ночі.

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