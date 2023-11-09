Які продукти допоможуть в наборі ваги: список
UAportal розповідає про найкращі продукти, які допоможуть вам на шляху до набору ваги. Ці 5 найкращих продуктів мають перевірені результати.
1. Протеїновий порошок для набору маси
Насичені додатковими калоріями, білками і вуглеводами, порошки для набору маси можуть допомогти наростити м'язи і збільшити вагу.
Читайте також: Лікарі пояснили, що станеться з вашим організмом після вживання їди з пліснявою
2. Арахісове масло
З високим вмістом корисних жирів, білків і калорій, арахісове масло є універсальним доповненням до будь-якої дієти для набору маси.
3. Яйця
Яйця – чудове джерело високоякісного білка, корисних жирів та необхідних поживних речовин, вони сприяють росту та відновленню м'язів.
4. Авокадо
Насичений корисними жирами, вітамінами, мінералами та клітковиною, авокадо – поживний вибір для набору ваги.
5. Незбиране молоко
Багате джерело калорій, білка та основних поживних речовин, незбиране молоко сприяє збільшенню ваги та росту м'язів.
Нагадаємо, ми вже писали, як схуднути в домашніх умовах.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!