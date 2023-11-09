Які продукти допоможуть в наборі ваги: список

UAportal розповідає про найкращі продукти, які допоможуть вам на шляху до набору ваги. Ці 5 найкращих продуктів мають перевірені результати.

1. Протеїновий порошок для набору маси

Насичені додатковими калоріями, білками і вуглеводами, порошки для набору маси можуть допомогти наростити м'язи і збільшити вагу.

Читайте також: Лікарі пояснили, що станеться з вашим організмом після вживання їди з пліснявою

2. Арахісове масло

З високим вмістом корисних жирів, білків і калорій, арахісове масло є універсальним доповненням до будь-якої дієти для набору маси.

3. Яйця

Яйця – чудове джерело високоякісного білка, корисних жирів та необхідних поживних речовин, вони сприяють росту та відновленню м'язів.

4. Авокадо

Насичений корисними жирами, вітамінами, мінералами та клітковиною, авокадо – поживний вибір для набору ваги.

5. Незбиране молоко

Багате джерело калорій, білка та основних поживних речовин, незбиране молоко сприяє збільшенню ваги та росту м'язів.

Нагадаємо, ми вже писали, як схуднути в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!