Які прикмети попереджають про нещастя: народні вірування

Багато людей уникають перетинати кути столу, не переносити предмети через поріг або триматися подалі від чорних котів. UAportal розповів про народні повір'я, які можуть свідчити про нещастя.

Увечері не можна позичати або виносити сміття з дому

Вважається, що все, що відбувається ввечері, коли стемніє, вже є за межею людського часу. У цей період ми є вразливими і можемо потрапити під вплив злих сил. Тому ввечері рекомендується нічого не віддавати, щоб не накликати на себе нещастя.

Свист у приміщенні принесе фінансові негаразди

Свист вважається неприродним звуком, який асоціюється зі злими силами. У легендах його часто супроводжують чорти. У традиційних віруваннях свист наділяється певною демонічною силою.

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Не можна передавати речі через поріг

Наші предки вірили, що поріг будинку - це межа між реальним світом і потойбічним. У давніх традиціях під ним іноді ховали предмети-обереги. Поріг сприймався межа між живим і мертвим, і через нього заборонялося переносити предмети.

Уникайте дивитися в розбите дзеркало

Дзеркало сприймається як ворота між світами живих і мертвих. Саме тому їх завішують на дев'ять днів, коли в будинку хтось помирає. Дивитися в розбите дзеркало – накликати нещастя на 7 років.

Розсипана сіль – ознака сварки

Сіль була коштовним товаром, доступним лише заможним людям. Тому, коли хтось розсипав її в хаті, це призводило до суперечок. У традиційних ритуалах сіль також використовується як форма захисту.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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