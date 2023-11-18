Які предмети не можна збирати пилососом: 5 порад для господарів

Речі, які не можна збирати пилососом

Пилосос – цінний прилад в арсеналі більшості домогосподарок, який робить процес прибирання зручнішим та ефективнішим. Однак важливо пам'ятати, що є певні речі, які ніколи не можна збирати за допомогою пилососа. UAportal поділився порадами, які точно стануть вам у пригоді.

Ґрунт і частинки кімнатних рослин

Засохлий бруд або ґрунт з вулиці не слід прибирати пилососом, оскільки дрібні частинки можуть забити фільтри й порушити роботу двигуна. Так само рештки кімнатних рослин, зокрема, листя та гілки, пошкодять шланги й фільтри.

Волосся

Густа або тваринна шерсть може швидко забити канали, шланги та мішки для сміття, що призведе до зниження потужності всмоктування.

Косметика

Не використовуйте пилосос для прибирання залишків косметики. Ці продукти містять масла, які розплавляються при високих температурах, засмічуючи тим самим двигун і впливаючи на його ефективність.

Дрібні папірці та конфеті

Конфеті та дрібні шматочки паперу є причинами засмічення фільтрів пилососа та погіршення роботи двигуна. Може статися перегрів, що призведе до зниження ефективності або повного виходу пристрою з ладу.

Тонке скло

Не використовуйте пилосос для збору дрібних уламків скла, оскільки вони можуть проколоти шланги, пошкодити фільтри та інші внутрішні компоненти. Бажано використовувати для цього звичайний віник.

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