Які породи собак найважче прогодувати: відповідь кінолога

Серед множини порід собак існують ті, які потребують особливо уважного та збалансованого харчування. Годування деяких порід може бути викликом через їхню специфіку фізіології та потреби в поживних речовинах. UAportal розповідає про них детальніше.

Англійські бульдоги

На першому місці – англійські бульдоги, які стикаються з труднощами через брахіцефальну будову черепа. Повільний прийом їжі, переїдання та харчова непереносимість – типові проблеми для цієї породи.

Сибірські хаскі

Сибірські хаскі, відомі своїм високим метаболізмом і вибагливими харчовими звичками, можуть бути проблемою для господарів, що не в змозі їх прогодувати. Забезпечення їх повноцінним харчуванням може бути складним завданням для їх власників.

Читайте також: Як зрозуміти свого собаку за поведінкою: інфографіка

Німецькі доги

На третьому місці – німецькі доги, які можуть бути перебірливими в їжі. Годувати їх дрібнішими і частішими порціями дуже важливо, щоб запобігти появі здуття живота, серйозного захворювання.

Чихуахуа

Чихуахуа посідають четверте місце завдяки своїм мініатюрним розмірам і делікатній травній системі. Ретельне порціонування та увага до здоров'я зубів є життєво важливими для їхнього благополуччя.

Французькі бульдоги

Французькі бульдоги посідають п'яту позицію, маючи схожі з англійськими бульдогами проблеми. Їх брахіцефальна будова черепа ускладнює прийом їжі, що призводить до необхідності спеціальних дієт і вирішення проблем з чутливістю шлунково-кишкового тракту.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!