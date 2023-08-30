Які мінерали допоможуть знакам зодіаку розкрити свій потенціал на початку осені

UAportal підготував прогноз про вплив мінералів на початку осені на три знаки зодіаку: Близнюки, Терези та Водолій. Дізнайтеся, як авантюрин, сапфір та червоний корал можуть посилити енергетику цих знаків та вести їх протягом наступного тижня.

Близнюки

Близнюки, камінь авантюрин служитиме вам вказівником. Авантюрин буває різних кольорів, що нагадують зоряне небо чи океанські глибини. Вважається, що він посилює любов до життя, радість, емоції та прояснює розум.

Прийміть енергію авантюрину та дозвольте їй надихнути вас на дослідження нових горизонтів. Саме в цей період камінь заохочує допитливість і прагнення нових вражень у Близнюків. Дозвольте його енергії вести до глибшого розуміння себе та світу.

Терези

Для Терезів камінь сапфір буде супутником. Часто темно-синього кольору сапфір вважається каменем довголіття, влади, духовної сили, чистоти помислів, розсудливості, краси, доброти, любові та надії. Його спокійна енергія допоможе набути балансу і гармонії в житті.

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Прийміть благословення сапфіра і дозвольте йому вести вас до прийняття мудрих рішень та зміцнення стосунків. У зазначений період камінь на повну силу заохочує Терези до використання внутрішньої волі та розкриття справжнього потенціалу. Дозвольте його енергії принести ясність і спокій розуму та душі.

Водолій

Для Водоліїв камінь червоний корал стане джерелом натхнення. Вважається, що червоний корал підштовхує до подвигів та пригод, одночасно захищаючи від небезпеки. Його яскрава енергія розпалить пристрасть та драйв Водоліїв на максимум у зазначений період, спонукаючи вийти із зони комфорту та прийняти нові виклики.

Нехай червоний корал веде вас до захоплюючих можливостей та заохочує до сміливих дій. Цей камінь допомагає долати перешкоди та досягати цілей. Прийміть його енергію і дозвольте їй підживлювати авантюрний дух.

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