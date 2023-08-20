Які мінерали допоможуть досягти мети трьом знакам зодіаку: гороскоп на 21 серпня

Які мінерали допоможуть дійти до цілей для трьох знаків зодіаку: гороскоп на 21 серпня

UAportal підготував гороскоп на 21 серпня з урахуванням знаків зодіаку та впливу каміння. Дізнайтеся, що день готує Терезам, Скорпіонам та Стрільцям і як аквамарин, рубін та аметист можуть покращити їх можливості.

Терези

Кажуть, що аквамарин, ніжний блакитний камінь, викриває обман, зберігає дружбу та розум, а також полегшує мігрень, біль у шлунку та печінці. Цей камінь сприяє ясності та чесності, допомагаючи людям, що народилися під знаком Терезів, долати будь-які труднощі, з якими вони можуть зіткнутися. Використовуйте енергію аквамарину, щоб посилити інтуїцію та підтримувати гармонійні стосунки. Залишайтеся вірними собі та довіряйте інстинктам.

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Скорпіон

Рубін, відомий своїм глибоким червоним кольором, асоціюється з владою, досягненнями, блиском, творчістю, кров'ю та жагою до життя. Цей камінь заохочує тих, хто народився під знаком Скорпіона, використовувати внутрішню силу і безстрашно переслідувати свої пристрасті. Прийміть вогненну енергію рубіна, щоб запалити творчість і досягти поставленої мети. Нехай пристрасть керує цим днем, і тоді все навколо спалахне сяйвом.

Стрілець

Аметист, фіолетовий камінь, вважається каменем світу та рівноваги. Він захищає від злодіїв, пияцтва, підступів ворогів, заразних хвороб, зберігає гармонію в душі. Стрільці, прийміть заспокійливу енергію аметиста, щоб отримати внутрішній спокій і зберегти життєву рівновагу. Відпустіть негатив і прийміть позитивні емоції. Довіртеся подорожі, і дозвольте аметистові вести до безтурботності.

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