Які мінерали підштовхнуть трьох знаків зодіаку до успіху: гороскоп на 21 серпня

UAportal підготував гороскоп на 21 серпня на основі знаків зодіаку та впливу каменів. Дізнайтеся, що день готує для Козерогів, Водоліїв та Риб, і як сапфір, обсидіан та червоний корал можуть покращити сильні сторони та допоможуть провести день з користю.

Козеріг

Сапфір, часто темно-синього кольору, вважається каменем довголіття, влади, духовної сили, чистоти помислів, розсудливості, краси, доброти, любові та надії. Прийміть енергію каменю, щоб посилити внутрішню силу та відкрити духовну сторону. Енергія Сапфіра спрямовує шлях мудрості та успіху, заохочуючи зосереджуватися на цілях та підтримувати позитивний настрій.

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Водолій

Вважається, що обсидіан, вулканічне скло темно-синього або чорного кольору покращує концентрацію, обережність та зв'язок із астральним світом. Прийміть енергію цього каменю, щоб загострити увагу та покращити здатність до ефективної комунікації. Енергія обсидіану веде до ясності та просвітління, заохочує довіряти інтуїції та досліджувати нові сфери знань.

Риби

Вірять, що червоний корал підштовхує до подвигів та пригод, одночасно захищаючи від небезпеки. Прийміть енергію цього каменю, щоб розпалити пристрасть та сміливо йти до своєї мрії. Енергія червоного корала спрямовує до захоплюючих можливостей та захищає на життєвому шляху.

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