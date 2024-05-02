Які кімнатні рослини заборонено дарувати та чому

Важливо проявляти обережність, даруючи кімнатні рослини, оскільки вони можуть впливати як на окремих людей, так і на будинок, в якому ті живуть. UAportal дізнався, які кімнатні рослини не можна дарувати.

Згідно з давніми прикметами, вважається, що кімнатні рослини не слід приймати в якості подарунків у понеділок. Це пов'язано з потенційною передачею страхів і негативних думок через квітку.

Крім того, бажано уникнути отримання в подарунок слабких і хворих рослин. Деякі рослини мають підвищену чутливість до змін в енергетичному оточенні. Наприклад, фіалки слід дарувати лише близьким родичам. Також варто утриматися від дарування пальм, витких і повзучих рослин, оскільки вони потенційно можуть призвести до частих сварок у родині, а в крайньому випадку – навіть до розлучення.

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Особливо обережними слід бути, якщо ви плануєте подарувати грошове дерево з власного будинку людям, які можуть заздрити, ревнувати або ображатися. Така дія може порушити ваше власне енергетичне та фінансове благополуччя.

Езотерики радять не приймати в подарунок старі рослини. Ці квіти, звикнувши до певного середовища, можуть важко пристосуватися до атмосфери вашої оселі.

Рослини мають здатність дарувати людині життєву силу, але хворі та ослаблені квіти можуть виснажувати енергію. Бажано ввічливо відмовлятися від таких рослин, коли їх пропонують у подарунок.

Якщо ви отримуєте рослину в подарунок від людини, якій не зовсім довіряєте, варто віддячити їй. Пропонуючи невеликий символ у відповідь, наприклад, кілька монет або подарунок.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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