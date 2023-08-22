Які камені допоможуть трьом знакам зодіаку впоратися з проблемами: Гороскоп до кінця літа

Магічний вплив каменів на ці три знаки зодіаку

UAportal підготував гороскоп, в якому досліджується вплив енергій каменів на три знаки зодіаку, а саме на Овна, Рака та Козерога. Дізнайтеся, як обсидіан, перли та халцедон можуть направити ці знаки. Нехай магічні властивості дорогоцінного каміння допомагають упоратися з труднощами та проблемами.

Овен

Овни будуть під впливом обсидіану – вулканічного каменю, який буває темно-синього чи чорного кольору. Вважається, що цей камінь збільшує концентрацію, загострює обережність та встановлює зв'язок із астральним світом.

Прийняття енергії обсидіану може допомогти загострити увагу та залучити інтуїтивні здібності. Рекомендується залишатися заземленими та відкритими до послань від Всесвіту. Довіряйте інстинктам та дозвольте обсидіану вести вас до успіху.

Рак

Перли, переважно білого кольору, матимуть у цей період максимальний вплив на людей, народжених під знаком Рака. Вважається, що цей дорогоцінний камінь має здатність відганяти злих духів, збільшувати час життя, зберігати красу та лікувати психологічні розлади.

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Прийняття живильної енергії перлів може принести почуття спокою та емоційної рівноваги. Рекомендується відпустити негатив та прийняти чистоту та спокій, які пропонують перли. Довіра до цілющих властивостей цього дорогоцінного каменю може призвести до внутрішнього спокою.

Козеріг

Халцедон, доступний у синьому, червоному, а іноді жовтому та фіолетовому кольорах, відіграватиме життєво важливу роль для Козерогів саме в цей період. Вважається, що камінь захищає від хвороб, психологічних розладів та депресії, а також приваблює кохання та підвищує красномовство.

Заспокійлива енергія халцедону може захистити від негативу. Рекомендується дозволити цьому дорогоцінному каменю допомогти вам відкрити серце для кохання та виразити себе з ясністю та витонченістю. Довіра до сили халцедону може принести в життя гармонію та позитив.

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