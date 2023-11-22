Які губки використовувати для миття посуду: поради господинь

Після кожного прийому їжі, будь то сніданок, обід або вечеря, існує звична процедура миття тарілок, чашок і каструль, щоб видалити залишки їжі. Щоб допомогти в цьому процесі, кожна господиня покладається на надійний і зручний інструмент: губку для миття посуду.

UAportal зібрав декілька цінних порад, які допоможуть обрати правильну губку.

Призначення губки

Правильно підібрана губка відіграє важливу роль в ефективному видаленні жиру і бруду з різних поверхонь, таких як тарілки, стільниці, кахель і столи. Однак, зважаючи на широкий асортимент губок, може бути складно визначити, який тип губки найкраще підходить для миття посуду.

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Комбінована губка

Губки бувають різних форм, розмірів, матеріалів і типів. Одним з популярних варіантів є комбінована губка, яка має двошарову структуру пористого матеріалу разом з твердим абразивом для боротьби зі складними плямами та брудом. Зазвичай вона виготовляється з поролону, целюлози або мікрофібри і призначена для очищення будь-якого типу бруду, зберігаючи при цьому засіб для миття посуду.

Ефективність поролонової губки

Часто використовувана губка – поролонова, відома своєю простотою у застосуванні. Однак у неї є недолік – відносно короткий термін служби. Незважаючи на це, поролонова губка залишається популярним вибором завдяки своїй ефективності у видаленні бруду.

Використання скребка

У деяких випадках звичайної губки недостатньо для видалення стійкого бруду. Тоді на допомогу приходить спеціально розроблена металева щітка зі сталевими пружинами, відома як скребок. Скребок ідеально підходить для боротьби зі стійкими плямами, але його слід уникати при митті делікатних предметів або поверхонь, таких як тефлон або емаль.

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