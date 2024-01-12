Які дерева погано впливають на самопочуття: Народні прикмети

Дерева мають значний вплив на благополуччя людей. Дуже важливо переконатися, що ці дерева позитивно впливають на навколишнє середовище, оскільки вважається, що певні види висмоктують енергію і потенційно приносять нещастя.

Народні повір'я припускають, що дерева володіють величезною силою і можуть впливати на людину різними способами. UAportal розповідає про потенційний руйнівний вплив деяких видів дерев.

Дерева, що дарують енергію, здатні швидко підняти настрій, змінюючи негативну енергію в позитивні емоції. Прикладом таких дерев є ялівець, відомий тим, що захищає домівки від крадіжок, усуває негативну енергію та притягує любов і процвітання.

Так само чорниця символізує справжнє кохання і приносить удачу, якщо за нею правильно доглядати. Горобина допомагає зберегти молодість, стабілізує гормональний баланс у чоловіків і жінок та захищає оселю. Груші сприяють взаєморозумінню між подружжям та посилюють материнський інстинкт.

Вишні символізують родючість і процвітання, а яблуні асоціюються з принесенням удачі, особливо для молодих дівчат. Крім того, липа захищає від ударів блискавки і допомагає впоратися з недугами.

І навпаки, існують дерева, які висмоктують енергію і потенційно можуть накликати нещастя. Одним з таких прикладів є верба, яка, згідно з традиційними віруваннями, уособлює смерть, смуток і невдачу. Тому рекомендується не садити вербу біля будинків.

Аналогічно, туї колись вважалися символами скорботи і безнадії, їх часто можна зустріти на кладовищах. За повір'ями предків, висаджування туї біля будинків молодих дівчат відлякує потенційних наречених і приносить самотність.

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Осика, міцне дерево, відоме своїми енергетичними властивостями, має як позитивну, так і негативну енергетику. За повір'ями, вона може послаблювати людський організм і притягувати хвороби. Крім того, певні породи дерев можуть завдати шкоди будівлям, тому їх слід уникати поблизу житлових будинків.

Дуби, через їхні значні розміри та розгалужену кореневу систему, не рекомендується висаджувати біля будинків. Незважаючи на свою позитивну символіку, ці високі, розлогі дерева потребують достатньо простору.

З міркувань безпеки не рекомендується висаджувати хвойні дерева в безпосередній близькості до стін будинку або інших споруд. Мало того, що вони зневоднюють ґрунт у радіусі п'яти метрів, багато видів також виростають на значну висоту і багаті на смолу. Ці властивості роблять їх схильними до притягання ударів блискавки, що значно підвищує ризик виникнення пожеж у будівлях.

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