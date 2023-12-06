Які дива таїть у собі Антарктида: п'ять дивовижних фактів

Розташована на найпівденнішій точці світу, Антарктида є загадковим і грандіозним континентом. Простягаючись на понад 14 мільйонів квадратних кілометрів, вона є п'ятим за величиною континентом. UAportal підготував п'ять фактів про Антарктиду.

Сухі долини

Відомі як найсухіші місця на Землі, Сухі долини в Антарктиді позбавлені снігу та льоду через надзвичайно низьку вологість. Ці місця являють собою пустелю, що демонструє унікальний і незвичайний ландшафт цього континенту

Найвітряніше місце

Антарктида є найвітрянішим місцем на Землі. Наукові експедиції спостерігали пориви вітру, що досягали приголомшливої швидкості до 320 кілометрів на годину.

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Дитина, народжена в Антарктиді

Еміль Марко Пальма став першою людиною, яка народилася в Антарктиді в січні 1979 року. Відтоді на цьому континенті народилося лише десять інших людей.

Антарктичний льодовиковий щит

Антарктичний льодовиковий щит, найбільший масив льоду на планеті, вражає глибиною до шести кілометрів. Цей масивний льодовиковий щит утримує близько 90 відсотків прісноводного льоду Землі і забезпечує приблизно 70 відсотків загальної кількості прісної води.

Сонце не заходить в Антарктиді

На відміну від будь-якого іншого місця на Землі, в Антарктиді протягом літніх місяців триває безперервний сонячний день. Це означає, що в цей період континент отримує більше сонячного світла, ніж екватор.

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