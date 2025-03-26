Який зв’язок між сімейним станом і надмірною вагою: цікаве дослідження

Шлюб здавна пов'язують з кращим здоров'ям і довшим життям чоловіків, але нові дослідження польських науковців ставлять під сумнів це переконання.

Згідно з висновками Національного інституту кардіології у Варшаві, одружені чоловіки мають втричі вищий ризик ожиріння порівняно з неодруженими. У дослідженні проаналізували медичні дані 2 405 осіб у Польщі, середній вік яких становив 50 років. Як виявилось, одружені чоловіки в 3,2 рази частіше страждають від ожиріння, ніж неодружені.

Ця тенденція не стосувалася заміжніх жінок. Дослідники припускають, що ця розбіжність пояснюється відмінностями у виборі харчування та ставленні до власної зовнішності у чоловіків і жінок.

Разом з тим, шлюб збільшує ймовірність надмірної ваги: на 62% у чоловіків і на 39% у жінок. Тривалість подружнього життя також відігравала певну роль. Кожен наступний рік у шлюбі збільшував ризик надмірної ваги на 3% у чоловіків і 4% у жінок, тоді як ризик ожиріння зростав на 4% у чоловіків і 6% у жінок.

Вік і сімейний стан мають беззаперечний вплив на життя з надмірною вагою або ожирінням у дорослому віці, незалежно від статі, підсумували науковці.

ВІДМІННОСТІ ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ РАНІШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Польське дослідження суперечить іншим працям, які загалом виявили, що одружені чоловіки здоровіші та мають менше захворювань, ніж неодружені. Зокрема, минулорічне дослідження, у якому брали участь 7000 канадців, пов'язало шлюб з "оптимальним старінням" чоловіків.

Попередні дослідження послідовно демонстрували, що одружені чоловіки схильні до здоровішого способу життя, часто під впливом своїх дружин. Наприклад, шлюб пов’язують зі зниженням рівня куріння, зменшенням споживання алкоголю, кращим харчуванням і збільшенням ймовірності звернення за медичною допомогою — факторами, які сприяють довшому і здоровішому життю.

Знакове дослідження 2011 року, опубліковане в Американському журналі епідеміології, стверджувало, що одружені чоловіки мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань і вищий рівень виживання після серцевих нападів порівняно з неодруженими, що підтверджує поширену думку про те, що шлюб дає переваги для здоров'я.

ОЖИРІННЯ: ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Згідно з даними дослідження, опублікованому в журналі "Ланцет", з 1990 по 2021 рік поширеність надмірної ваги та ожиріння зросла більш ніж удвічі серед дорослих (віком 25 років і старше), а також серед дітей і підлітків (віком від 5 до 24 років). До 2021 року 2,11 мільярда дорослих і 493 мільйони молодих людей у всьому світі були класифіковані як люди з надмірною вагою або ожирінням.

Ожиріння зазвичай визначається, коли індекс маси тіла (ІМТ) 30 або вище, тоді як надмірна вага, коли ІМТ від 25 до 29,9.

Зазначимо, що надмірна вага або ожиріння збільшує ризик серйозних захворювань, включаючи серцеві захворювання, діабет 2 типу, метаболічний синдром, рак, остеоартрит, обструктивне апное уві сні та камені в жовчному міхурі.

Експерти починають розуміти ожиріння як поєднання генетики та факторів навколишнього середовища. Хоча дослідники все ще намагаються з'ясувати, як допомогти людям схуднути та не набирати зайву вагу, більшість з них рекомендують таке:

Уникайте оброблених вуглеводів. Існує багато доказів того, що рафіновані зерна та доданий цукор сприяють збільшенню ваги, хоча точні причини цього зв'язку є предметом дискусій.

Їжте більше рослинної їжі з високим вмістом харчових волокон. Овочі, фрукти, цільні зерна, бобові, горіхи та насіння широко рекомендуються експертами з питань схуднення.

Регулярно займайтеся фізичними вправами, що допомагає утримати вагу.

Зверніться за допомогою. Ожиріння є хронічним захворюванням. Доцільно проконсультуватися з лікарем щодо його оптимального лікування.