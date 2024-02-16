Як захистити пральну машину від появи неприємного запаху: Корисні поради

Підтримувати пральну машину в чистоті дуже важливо для її оптимальної роботи. UAportal зібрав поради, які допоможуть запобігти появі неприємних запахів.

Регулярне чищення

Регулярне чищення має важливе значення для захисту вашої пральної машини від неприємних запахів. Очищайте барабан, ущільнювач дверцят і дозатор мийного засобу, щоб запобігти утворенню цвілі. Крім того, протирання зовнішніх поверхонь машини може допомогти запобігти накопиченню пилу та бруду.

Залишайте дверцята відчиненими

Після кожного прання залишайте дверцята пральної машини відчиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря і висихання вологи. Ця проста звичка допоможе запобігти утворенню цвілі та грибка, які є основними причинами неприємного запаху в пральних машинах.

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Використовуйте правильну кількість мийного засобу

Використання занадто великої кількості мийного засобу може призвести до накопичення залишків, що спричиняє неприємні запахи. Завжди відміряйте кількість засобу відповідно до інструкцій виробника і розгляньте можливість використання високоефективного мийного засобу, щоб запобігти утворенню надмірної піни та нальоту у вашій машині.

Очищуйте фільтр

Регулярно перевіряйте і чистьте фільтр пральної машини, оскільки засмічений фільтр може затримувати сміття і сприяти виникненню неприємних запахів. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо його очищення, щоб забезпечити оптимальну роботу машини.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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