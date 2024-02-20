Як захистити дитину від пристріту: 3 простих способи

Нерідко доводиться стикатися з людьми, які мають тривожну поведінку і можуть випромінювати негативну енергію, що може вплинути на благополуччя малюка. UAportal розповів, що важливо вивчити ефективні методи, щоб захистити дітей від таких зловмисних сил.

Шпилька

З покоління в покоління наші предки покладалися на простоту, щоб захиститися від негативних енергій, які виходять від незнайомців. Один з таких способів полягає в тому, щоб непомітно прикріпити шпильку на одязі.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Червона нитка

Давній амулет, відомий своїми захисними властивостями, червона нитка завоювала популярність серед багатьох людей, які шукають захисту від негативних енергій. Виготовлений з вовни, цей талісман діє як щит від недоброзичливості незнайомців. Носіння червоної нитки на лівій руці може ефективно відвернути погляд заздрісників.

Мотанка

Невідомо для багатьох, що проста лялька-мотанка має величезний потенціал як щит від лихого ока. Просто поклавши її в портфель і носячи з собою, ви можете забезпечити своїй дитині потужний захист.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!