Як захистити ноутбук від пошкодження рідиною: 5 корисних порад

UAportal підготував поради, як захистити ноутбук від пошкодження рідиною. Дізнайтеся про кроки, які допоможуть вам позбутися цієї проблеми.

Негайно вимкніть пристрій

Спочатку вимкніть пристрій, після цього ноутбук слід максимально висушити. Потім його слід нахилити, щоб дати стекти зайвій рідині. Нарешті, ноутбук слід помістити в сухе місце щонайменше на 48 годин, щоб дати йому повністю висохнути, перш ніж вмикати його знову.

Обережне поводження та огляд

Важливо уважно оглянути ноутбук на наявність будь-яких ознак пошкоджень. Слід шукати воду під клавіатурою, у всіх портах та навколо екрану. Якщо є видимі залишки, ватною паличкою, змоченою в ізопропіловому спирті, слід обережно протерти ці ділянки.

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Зверніться за професійною допомогою, якщо це необхідно

Якщо ви не впевнені в масштабах пошкодження або не впевнені в тому, що зможете самостійно впоратися з проблемою, зверніться за професійною допомогою. Слід зв'язатися з виробником ноутбука або сертифікованим технічним спеціалістом, щоб він оглянув ноутбук і відремонтував його, якщо це необхідно.

Створюйте резервні копії даних і будьте обережні

Обов'язково створюйте резервні копії важливих даних, що зберігаються на ноутбуці. Це має бути запобіжним заходом на випадок, якщо у ноутбука виникнуть подальші проблеми внаслідок впливу рідини.

Вживайте профілактичних заходів

Вжити превентивних заходів, щоб запобігти потраплянню рідини в майбутньому. Пересторога полягає в тому, щоб не ставити напої біля ноутбука і розглянути можливість використання захисних чохлів для клавіатури або чохлів для забезпечення додаткового рівня захисту.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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