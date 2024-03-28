Як захистити гроші від грабіжників: цікаві способи

Пошук надійних і непомітних схованок для зберігання грошей у вашому домі може надати додатковий рівень захисту від крадіїв. UAportal ділиться різними способами, як уберегти свої цінності.

Нетрадиційні місця для зберігання грошей:

Кухня

На кухні не варто зберігати гроші на видних місцях, наприклад, у банці для печива, оскільки це одне з перших місць, де зловмисники можуть почати пошуки. Замість цього можна використати кулінарну книгу або знімну секцію кухонної шафи.

Крім того, не варто ховати гроші серед інших речей у коморі, оскільки їх можна легко загубити або випадково викинути під час прибирання. Для більш непомітної схованки краще підійде невеликий мішечок на блискавці, захований всередині рідко використовуваного приладу, наприклад, тостера або мультиварки.

Спальня

Не варто зберігати гроші в спальні під матрацом або в шухлядах комода, оскільки це найпоширеніші місця для схованок, які часто обшукують грабіжники. Замість цього рекомендується розглянути можливість використання захищеного сейфа.

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Також слід уникати типових схованок, таких як рамки для картин або кишені одягу, оскільки досвідчені злодії легко помічають їх. В якості альтернативи можна використати стару коробку з-під взуття або фальшиву електричну розетку зі знімною передньою панеллю, яка може стати менш помітною схованкою.

Вітальня

Не залишайте гроші у вітальні в передбачуваних місцях, наприклад, у скриньках з коштовностями, які часто стають мішенню для грабіжників. Замість цього краще використовувати штучну рослину з прихованою основою або порожнисту книгу на полиці.

Слід уникати розміщення готівки у звичайних декоративних предметах, таких як вази або свічники, оскільки їх можна легко перекинути або розбити. Обирайте непомітні місця, наприклад, всередині електронних пристроїв з легко знімними панелями, таких як колонки або годинник, для більш безпечного і менш передбачуваного розміщення.

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