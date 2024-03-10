Як вивести жирну пляму з дивану: 3 ефективних лайфхаки

При виведенні стійких жирних плям на дивані важливо знати надійні способи, які гарантують, що тканина залишиться цілою і неушкодженою. UAportal підготував три ефективні лайфхаки з використанням звичайних побутових засобів для видалення жиру, не завдаючи при цьому шкоди поверхні.

Оцет і харчова сода

Рівні частини оцту і води слід змішати в пульверизаторі та розпорошити безпосередньо на жирну пляму, залишивши її на кілька хвилин. Потім слід посипати місце забруднення харчовою содою і залишити приблизно на 15 хвилин, щоб вона ввібрала жир. Після цього її слід прибрати за допомогою пилососу, а залишки жиру або вологи промокнути чистою ганчіркою, ефективно видаливши пляму, не пошкодивши при цьому тканину дивана.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Господарське мило та крохмаль

Суміш господарського мила і кукурудзяного крохмалю може утворити пасту, яку слід нанести на жирну пляму, забезпечивши повне покриття. Залиште її на плямі щонайменше на 30 хвилин, а потім обережно зішкребіть. Після цього можна використати безпечний для тканини засіб для чищення, щоб видалити залишки, і диван буде виглядати як новий.

Медичний спирт

Змоченою в медичному спирті ганчіркою обережно протріть пляму, знімаючи якомога більше жиру. Посипте трохи солі на зволожену ділянку, щоб поглинути залишки. Після того, як вона поглине жир протягом години, її слід прибрати пилососом, а потім протерти чистою ганчіркою, ефективно видаливши пляму без використання спеціальних засобів для чищення або розчинників.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!