Як вивести жовті потьоки в унітазі: 3 корисних лайфхаки

Якщо вам набридло боротися зі стійкими жовтими плямами на унітазі, скористайтеся цими простими лайфхаками. UAportal розповів, що вони пропонують ефективні рішення для відновлення чистоти без використання агресивних хімічних засобів.

Оцет і харчова сода

Змішайте в мисці рівні частини оцту та харчової соди і вилийте розчин в унітаз, залишивши його приблизно на 15 хвилин. Кислотні властивості в поєднанні з абразивним ефектом допоможуть розщепити і видалити жовті плями. Після того, як розчин настоїться, почистіть чашу унітаза щіткою, а потім змийте.

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Лимонний сік і бура

Змішайте одну склянку бури з соком двох-трьох лимонів, щоб утворилася паста, потім нанесіть її на забруднені ділянки унітаза і залиште на кілька годин. Після цього почистіть його туалетною щіткою і змийте. Лимонна кислота в поєднанні з м'яким абразивним ефектом бури розчинить і видалить жовті плями.

Кисневий відбілювач

Щоб позбутися жовтих плям у туалеті, використовуйте кисневий відбілювач. Змішайте його з водою у відрі та вилийте у чашу унітаза. Дайте розчину настоятися щонайменше 30 хвилин, перш ніж чистити туалетною щіткою.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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