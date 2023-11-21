Як вивести засохлі плями крові з одягу: ефективні поради

UAportal розповідає про незвичайні, але ефективні способи виведення засохлих плям крові з одягу. Ці поради допоможуть вам повернути ваш одяг до належного вигляду.

Розчин морської солі для швидкого видалення плям

Ефективним методом видалення засохлих плям крові з одягу є створення розчину з морської солі. Змішайте одну столову ложку морської солі з двома склянками холодної води до повного розчинення.

Замочіть забруднену ділянку в цьому розчині приблизно на 20 хвилин, щоб сіль розщепила частинки плями. Прополощіть річ холодною водою, щоб завершити процес.

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Аспіринова паста для стійких плям

Ще один високоефективний лайфхак для усунення засохлих плям крові – використання аспіринової пасти. Подрібніть дві таблетки аспірину на порошок і змішайте його з чайною ложкою теплої води, щоб отримати пасту.

Нанесіть пасту на забруднену ділянку, забезпечуючи повне покриття. Залиште приблизно на 15 хвилин, а потім змийте холодною водою.

Перекис водню для глибокого очищення

Перекис водню також є чудовим варіантом, щоб позбутися засохлих плям крові з одягу. Почніть з нанесення перекису водню на пляму і залиште на кілька хвилин, щоб він поглинувся. Обережно промокніть ділянку чистою ганчіркою або губкою, щоб зняти пляму з тканини.

Прополощіть річ у холодній воді і перевірте, чи повністю вивелася пляма. Не забудьте протестувати невелику непомітну ділянку тканини, перш ніж наносити перекис водню на пляму, щоб уникнути будь-яких небажаних реакцій.

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