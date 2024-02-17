Як вивести пляму від кулькової ручки з одягу: Допоможуть 4 прості засоби

Не знаєте, як позбутися плями від кулькової ручки з одягу? UAportal розповів про ефективні рішення, які допоможуть розв'язати цю проблему.

Спирт

Якщо ви маєте справу з плямою від кулькової ручки на одязі, одна з ефективних порад – акуратно протерти уражену ділянку спиртом. Для цього слід підкласти під забруднену тканину чисту ганчірку і нанести спирт на пляму. Потім промокніть її іншою чистою тканиною. Цей метод особливо підходить для свіжих плям, після чого слід випрати виріб у звичайному режимі.

Лак для волосся

Ще одна корисна порада, як вивести пляму від кулькової ручки з одягу, полягає у використанні лаку для волосся. Рекомендується просто розпорошити його на забруднену ділянку і залишити на кілька хвилин. Після того, як лак вбереться в тканину, ділянку слід акуратно промокнути чистою ганчіркою. Потім одяг слід випрати відповідно до інструкції з догляду за ним.

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Застосування господарського мила

Один з ефективних способів виведення плями від кулькової ручки з одягу – нанести на уражену ділянку господарське мило. Рекомендується акуратно втерти невелику кількість мила на пляму і залишити на кілька хвилин. Після того, як мило вбереться в тканину, наступним кроком буде звичайне прання.

Використання оцту та харчової соди

Для особливо стійких плям від кулькових ручок поєднання оцту і харчової соди може бути досить ефективним. Спочатку слід приготувати пасту з соди та води й нанести її на забруднену ділянку. Зачекавши кілька хвилин, нанесіть на забруднену ділянку білий оцет. Рекомендується обережно почистити тканину щіткою, а потім ретельно прополоскати її.

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