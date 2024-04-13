Як вивести плями від тонального крему: 3 дієвих способи

Щоденною рутиною дівчат є нанесення макіяжу. Інколи ненароком можна вимазати свою кофтинку тональним кремом, який не так і легко відіпрати. UAportal розповість про дієві способи, які допоможуть позбутись небажаних плям.

Засіб для зняття макіяжу

Один із методів усунення плям від тонального крему є використання засобу для зняття макіяжу. Нанесіть міцелярну воду на ватний спонж і обережно промокніть тканину без тертя. Повторюйте це до тих пір, поки пляма не зникне, змийте залишки холодною водою.

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Оцет

Для стійких плям від тонального крему можна приготувати розчин з білого оцту та води у співвідношенні 1:1. Замочіть одяг у розчині на 30 хвилин. Тканину слід прополоскати під холодною водою, і за потреби процес можна повторити, потім випрати аби зник запах оцту.

Медичний спирт

Для більш стійких плям від тонального крему ефективним буде медичний спирт. Нанесіть невелику кількість рідини на ватний спонж і обережно потріть забруднену ділянку. Потім виперіть як зазвичай.

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