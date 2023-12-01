Як вивести плями від йоду з одягу: ефективні способи

UAportal розповідає про те, як ефективно видалити стійкі плями від йоду за допомогою простих порад. Прочитайте статтю, щоб дізнатись про них.

Оцтовий розчин

Видаліть плями від йоду за допомогою оцтового розчину. Змішайте в рівних частинах білий оцет і воду та нанесіть на пляму. Залиште на кілька хвилин, щоб оцет проник в тканину. Кислотність оцту розщеплює молекули йоду, полегшуючи видалення плями.

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Лимонний сік і сіль

Використовуйте лимонний сік і сіль для боротьби з плямами від йоду. Вичавіть свіжий лимонний сік на пляму і посипте її сіллю. Лимонний сік діє як природний відбілювач, а сіль поглинає пляму. Обережно втирайте суміш у тканину і залиште на кілька хвилин після чого випріть її.

Розчин перекису водню

Стійкі плями від йоду можна усунути за допомогою розчину перекису водню. Змішайте в рівних частинах перекис водню і воду. Нанесіть розчин на пляму і залиште на кілька хвилин. Перекис водню є потужним засобом для виведення плям, який ефективно розщеплює плями від йоду.

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