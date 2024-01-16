Як вивести плями від йоду: 5 практичних порад

Йод, звичайний засіб, який можна знайти в більшості аптечок, має один недолік: плями від нього дуже важко вивести. UAportal розповів про кілька практичних порад для ефективного вирішення цієї проблеми.

Молоко

Звичайним і доступним рішенням є молоко. Змочіть ватний диск або вату в молоці і прикладіть безпосередньо до плями. Залиште приблизно на 20 хвилин, а потім виперіть річ господарським милом.

Картопля

Почистіть картоплину, розріжте її навпіл і потріть уражену ділянку. Залиште картоплину на плямі приблизно на 40 хвилин, а потім змийте.

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Лимонний сік

Навіть делікатні тканини можна обробляти за допомогою лимонного соку. Нанесіть достатню кількість лимонного соку, щоб покрити пляму, і обережно потріть її руками. Після кількох повторень вона повністю зникне.

Харчова сода

Харчова сода, виявляється ефективним засобом у видаленні плям від йоду. Нанесіть невелику кількість на тканину і залиште на пару хвилин. Змийте соду водою, а потім виперіть.

Розчин перекису водню

Приготуйте дієвий засіб для виведення плям, змішавши в рівних частинах воду і перекис водню. Нанесіть цей розчин безпосередньо на пляму, а потім виперіть річ, як зазвичай.

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