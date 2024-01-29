Як вивести плями з наматрацника, не знімаючи його: 5 ефективних порад

Регулярне прання наматрацника має важливе значення для збереження чистоти. Хоча це може бути клопітким завданням, існують альтернативні методи видалення плям і відновлення його первозданного вигляду. UAportal розповів про п'ять порад, які допоможуть вам ефективно вивести плями з наматрацника без необхідності його зняття.

Нашатирний спирт

Для стійких жирних плям спробуйте попередньо обробити їх серветкою, змоченою в нашатирному спирті. Залиште її на плямі на 5-10 хвилин, а потім за допомогою вологої губки видаліть засіб для чищення разом із залишками бруду. На завершення просушіть матеріал вафельним рушником.

Перекис водню

Якщо ви зіткнулися з глибокими плямами крові, почніть з замочування їх у холодній воді. Потім обробіть пляму господарським милом і через 10-15 хвилин нанесіть перекис водню. Акуратно видаліть пінисту рідину і залишки бруду за допомогою вологої губки.

Харчова сода

Харчова сода – чудовий натуральний засіб для боротьби з плямами та запахами. Просто посипте нею уражені ділянки і залиште на ніч. Наступного дня за допомогою пилососа видаліть соду, прибравши разом з нею плями та неприємні запахи.

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Оцтовий розчин

Це універсальний засіб для чищення, який ефективно видаляє плями від поту та усуває неприємні запахи. Зробіть розчин, змішавши оцет і воду у співвідношенні 1:2. Обробіть забруднену ділянку ганчіркою, змоченою в розчині, і спостерігайте, як плями зникають.

Аспірин

Для боротьби зі стійкими плямами подрібніть 3-4 таблетки аспірину в порошок. Змішайте його з кількома краплями води, створюючи пастоподібну консистенцію.

Нанесіть цей розчин на пляму і дайте йому повністю висохнути. Після цього видаліть залишки за допомогою щітки та вологої ганчірки, щоб витерти залишки бруду.

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