Як виростити дерево авокадо з кісточки: Корисні поради

Вирощування дерева авокадо з кісточки передбачає кілька ключових кроків для забезпечення успішного росту і плодоношення. UAportal з'ясував, що, дотримуючись рекомендацій, можна насолоджуватися вирощуванням власного авокадо-дерева і збирати з нього смачні авокадо.

Вибираємо правильну кісточку

Щоб виростити дерево авокадо з кісточки, слід почати з вибору здорової кісточки авокадо. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб знайти тверду, неушкоджену і не надто стару кісточку. Важливо пам'ятати, що розмір кісточки не обов'язково впливає на розмір майбутнього дерева, тому слід зосередитися на якості кісточки, а не на її розмірі.

Пророщування насіння

Після того, як ви вибрали правильну кісточку, три зубочистки слід обережно вставити під невеликим кутом в боки кісточки авокадо і підвісити над склянкою з водою. Нижня частина кісточки повинна бути занурена у воду, а верхня – у повітрі.

Склянку слід поставити в тепле сонячне місце і регулярно перевіряти рівень води, щоб переконатися, що вона залишається повною. Воду слід міняти кожні кілька днів, щоб запобігти утворенню плісняви. Цей процес може зайняти від 2 до 6 тижнів, тому старанність і терпіння є головними.

Пересадка саджанця

Після того, як насіння проросло і коріння досягло довжини близько трьох сантиметрів, настав час пересадити його в горщик із землею. Зробіть у ґрунті лунку, яка приблизно втричі перевищує довжину насінини, акуратно помістіть насінину в лунку і засипте її ґрунтом.

Обрізка і формування дерева

У міру зростання авокадо його слід регулярно обрізати, щоб сформувати кущисте дерево гарної форми. Саму верхівку дерева слід обрізати після того, як воно досягне 45 см у висоту, оскільки це стимулюватиме його ріст вшир. Крім того, слід видалити всі гілки, що ростуть вертикально.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Дуже важливо уникати видалення занадто великої кількості листя за один раз, оскільки це може спричинити стрес для рослини. Обрізку слід проводити ранньою весною, щоб стимулювати новий ріст.

Забезпечення ідеальних умов вирощування

Переконайтеся, що дерево авокадо знаходиться в теплому і захищеному місці. Також важливо, щоб дерево отримувало багато сонячного світла і регулярний полив. Дерева авокадо також отримують користь від регулярного підживлення збалансованими добривами, але важливо уникати надмірного внесення добрив.

Збирання врожаю

Після того, як дерево дало плоди, настає час збирати врожай і насолоджуватися авокадо. Рекомендується збирати плід, коли він досягне певного розміру і стане темно-зеленого або чорного кольору, залежно від сорту.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!