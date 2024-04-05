Як виростити велику цибулю з допомогою харчової соди: розкриваємо секрет

Чи знали ви, що замочування цибулі в розчині харчової соди може допомогти їй вирости завбільшки з кулак? UAportal розповів про простий, але ефективний прийом для збільшення врожаю.

Ключ до вирощування великої цибулі полягає в перевагах харчової соди. Коли цибулю замочують у розчині з харчовою содою, її паростки стають міцними. Це відбувається завдяки здатності соди усувати шкідливі бактерії, які знаходяться на поверхні цибулі. Її антисептичні властивості діють як захисний щит, запобігаючи появі грибкових захворювань і гнилі.

Читайте також: Коли та як потрібно висаджувати виноград, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

Замочуючи цибулю в розчині соди, ви дозволяєте їй ефективніше поглинати поживні речовини з ґрунту. Це, в свою чергу, сприяє сильному росту, що призводить до формування великих цибулин. Крім того, захисні властивості содового розчину допомагають захистити ваші овочі від хвороб і гнилі, сприяючи отриманню більш здорових і врожайних рослин.

Щоб приготувати содовий розчин для обробки цибулі, розчиніть чайну ложку соди в літрі гарячої (але не киплячої) води. Занурте цибулю в цей розчин приблизно на 30 хвилин перед посадкою. Для досягнення найкращих результатів накрийте ємність ковдрою, щоб суміш залишалася теплою якомога довше.

Раніше ми розповідали, які культури не можна садити біля огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!