Як виглядати стильно: 5 порад для підбору одягу

Виглядати стильно може кожен, якщо пам'ятати про декілька ключових лайфхаків, які допоможуть вам приховати недоліки та підкреслити найкращі частини вашої фігури. UAportal підготував декілька стильних порад.

Привертайте увагу

Зосередьтеся на підкресленні найпривабливіших частин вашого тіла. Гра на контрасті – ще один ефективний прийом, оскільки носіння одягу одного тону зверху донизу може призвести до візуального збільшення розмірів.

Тканини

Обирайте щільніші тканини, які допомагають приховати дрібні недоліки. Майте на увазі, що обтягуючі сукні найкраще підкреслюють стрункість фігури.

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Оптичні ілюзії

Використовуйте різні прийоми, щоб візуально підкреслити фігуру. Наприклад, носіння вертикальних смужок або довгого піджака може зробити вас вищими і стрункішими. Темні вставки з боків вбрання можуть створити більш жіночний силует, спрямувавши увагу на талію, а також підкресливши стегна.

Правильний крій та кольори

Майте на увазі, що один і той самий одяг може виглядати інакше на різних типах фігури. Дуже важливо приміряти вбрання перед покупкою і уникати сліпого шопінгу в інтернеті. Звертайте увагу на те, як одяг сидить на вашому тілі, і враховуйте свій кольоротип при виборі.

Баланс

Якщо ви обираєте сукню з глибоким декольте, переконайтеся, що довжина спідниці сягає коліна або нижче. І навпаки, якщо ви вирішили одягнути міні-спідницю, зверніть увагу на більш закритий верх. Цей прийом дозволить створити стильний і сексуальний образ, не переходячи при цьому у вульгарність.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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