Як вибрати смачний та корисний подарунок для дітей: 5 порад для купівлі солодощів

Вибір ідеального подарунка для дітей може бути дуже приємним заняттям. Однак, при купівлі кондитерських виробів, важливо приділяти особливу увагу безпеці та якості. UAportal зібрав корисні поради, що полегшать ваш шопінг.

Свіжість

Переконайтеся, що кондитерські вироби, які ви обираєте, свіжі та готові до вживання. Купуйте продукти поштучно, щоб потім зібрати їх у подарункову коробку. Відтак ви зможете самостійно перевірити термін придатності для кожних солодощів.

Інформація на етикетці

Шукайте на етикетці назву компанії, її юридичну адресу, а також дату та період пакування. Окрім цього, перевірте склад подарунка, зокрема, інформацію про поживну цінність і всі інгредієнти.

Чого слід уникати

Щоб забезпечити здоров'я дітей, слід уникати певних інгредієнтів у солодких подарунках, наприклад, синтетичних барвників, підсилювачів смаку та аромату, натуральної кави, ароматизаторів, гідрогенізованих олій і жирів, а також консервантів.

Поінформованість про алергени

У багатьох дітей є харчова непереносимість таких компонентів, як соєвий лецитин, який часто міститься в шоколаді. Тому перевіряйте склад солодощів на наявність цієї добавки, щоб уникнути алергічних реакцій.

Правильне зберігання

Температура відіграє важливу роль. Рекомендується зберігати цукерки, печиво, мармелад, шоколад та інші солодощі при температурі 15-17 градусів за Цельсієм.

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