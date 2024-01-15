Як обрати люстру в квартиру: Поради від експертів

Коли справа доходить до вибору ідеальної люстри для квартири, необхідно враховувати кілька важливих моментів. UAportal підготував декілька порад, завдяки яким можна підібрати правильний варіант.

Розмір приміщення

Вибираючи люстру для квартири, важливо враховувати розмір приміщення. Велика, складна люстра може перевантажити маленьку кімнату, в той час, як крихітний світильник може загубитися на більшій площі. Дуже важливо виміряти висоту і ширину кімнати, щоб визначити відповідний розмір.

Враховуйте стиль декору

Ще одним важливим аспектом при виборі є врахування стилю інтер'єру. Вона повинна доповнювати існуючу стилістику простору, будь то сучасний, класичний або еклектичний стиль. Важливо враховувати матеріали та оздоблення, використані в декорі, щоб вона органічно вписувалася в загальний дизайн.

Читайте також: Як самостійно укласти ламінат вдома: поради щодо ремонту

Складання бюджету

Ціни на люстри варіюються в широкому діапазоні, тому дуже важливо встановити чіткий бюджет перед початком пошуку. Такі фактори, як якість, матеріал і дизайн, повинні бути враховані, щоб визначити, наскільки доцільні будуть витрати. Важливо не виходити за рамки бюджету, водночас слідкуючи за розпродажами та знижками, щоб отримати найкраще співвідношення ціни та якості.

Звернення до професіоналів

Дизайнери інтер'єру або фахівці з освітлення можуть надати цінну інформацію, засновану на їхньому досвіді. Вони можуть порадити відповідний стиль, розмір і місце розташування люстри для створення бажаної атмосфери у квартирі.

Раніше ми писали про 20 лайфхаків, які допоможуть швидше прибирати квартиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!