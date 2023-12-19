Як вибрати ідеальний віник для лазні: На що слід звернути увагу

При виборі віника для сауни дуже важливо враховувати ряд певних характеристик. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть в цьому питанні.

Вибираємо правильну щетину

При виборі віника для сауни важливо зупинити свій вибір на натуральній щетині, такій як береза або дуб. Ці матеріали довговічні, гнучкі та підходять для парного середовища сауни. Крім того, натуральна щетина забезпечує ефективне і комфортне відлущування шкіри, що робить її ідеальним вибором для віника для сауни.

Читайте також: Ходіть у сауну і відмовтеся від дієти: 10 норвезьких порад, які допоможуть зігрітися взимку

Зверніть увагу на ручку

Дуже важливо переконатися, що віник має довгу і міцну ручку, щоб дістатися до всіх ділянок тіла. Вона також повинна мати гладкий і зручний хват, щоб запобігти вислизанню під час використання.

Догляд за віником

Після кожного використання важливо акуратно дати вінику повністю висохнути на повітрі. Регулярне чищення теплою водою з м'яким милом допоможе запобігти розмноженню бактерій і зберегти його якість протягом тривалого часу. Належний догляд за віником для сауни допоможе зберегти його ідеальний стан на довший період.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події – підписуйтесь на наш Telegram-канал!