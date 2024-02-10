Як завжди підтримувати порядок на кухні: 5 корисних порад

Кухня слугує центром кулінарної творчості для господинь, які розуміють важливість чистоти в цьому приміщенні. На жаль, приготування їжі часто призводить до появи стійких плям, жирних поверхонь і бризок, які потребують ретельного прибирання. Щоб забезпечити постійний порядок на кухні, UAportal підготував п'ять важливих порад.

Прибирайте своєчасно

Одна з найпоширеніших проблем виникає, коли нехтують наслідками приготування їжі, залишаючи брудний посуд і кухонне приладдя на потім. Таке зволікання створює значні труднощі під час прибирання, оскільки залишки їжі присихають до посуду і потребують більше часу та зусиль для їх видалення.

Дезінфікуйте ганчірки та губки

Обізнані господині знають про важливість регулярної дезінфекції ганчірок і губок, оскільки вони відіграють важливу роль у підтримці чистоти на кухні. Один з ефективних способів вирішити цю проблему – ретельно вимити ці інструменти для прибирання, а потім продезінфікувати їх у мікрохвильовій печі.

Просто намильте ганчірки та губки милом, покладіть їх у мікрохвильову піч, встановіть максимальну температуру та поставте на 2-3 хвилини. Цей процес гарантує, що ваші інструменти для прибирання залишаться чистими від бактерій.

Використовуйте суху гірчицю та соду

Ощадливі господині тримають на кухні суху гірчицю та соду, оскільки ці два компоненти значно прискорюють процес миття посуду. Їхні потужні миючі властивості допомагають видалити стійкі плями та наліт з різного посуду, тим самим мінімізуючи час та зусилля, необхідні для того, щоб посуд був бездоганно чистим.

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Викидайте непотрібні речі

Важливо не захаращувати свою кухню численними ганчірками, губками та різними предметами, які лише вносять візуальну плутанину та ускладнюють процес прибирання. Оптимізувавши доступ до інструментів для прибирання та зменшивши кількість непотрібних речей, можна ефективно підтримувати порядок і чистоту.

Використовуйте правило 5 хвилин

Важливо пам'ятати про "правило 5 хвилин". Воно передбачає виділення короткого проміжку часу щодня для виконання невеликих завдань з прибирання, таких як очищення чайника від накипу або витирання тостера, одночасно з прибиранням шухляд або впорядкуванням посуду. Приділяючи всього 5 хвилин на день цим дрібним завданням, ви зможете зробити свій внесок у загальний порядок на кухні.

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