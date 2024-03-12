Як завжди підтримувати чистоту в кухонних шафах: 5 цікавих порад

Підтримувати порядок у кухонних шафах може бути непростим завданням, оскільки безлад і бруд мають властивість накопичуватися з часом. UAportal розповів, що дотримуючись кількох важливих порад, можна забезпечити чистоту та порядок у вашій оселі.

Приберіть непотрібні речі

Ми зберігаємо речі, які, на нашу думку, мають практичне застосування, але часто вони лише створюють безлад. Поставте собі питання на кшталт: "Чи справді мені потрібна ця вафельниця, яку я використовую лише раз на рік?" або "Чи потрібна мені така велика кількість чашок і тарілок?". Звільніть простір, прибравши предмети, які займають цінне місце, але не виконують жодної корисної функції, звернувши особливу увагу на побутову техніку, якою рідко користуються.

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Зберігайте речі правильно

Дотримуйтесь певних правил під час сортування речей у кухонних шафах. Для зручності тримайте часто використовувані предмети в межах доступності. Важкі прилади та посуд розміщуйте на нижніх полицях, щоб запобігти нещасним випадкам, спричиненим падінням предметів.

Збільште місце для зберігання

Оновіть свої кухонні шафи, використовуючи сучасні рішення для зберігання. Наприклад, подумайте про встановлення спеціалізованих органайзерів для столових приладів і посуду. Зверніть увагу на такі варіанти, як додаткові полиці на дверцятах шаф або в інших доступних місцях.

Контейнери для зберігання

Поширеною помилкою є зберігання спецій та круп у незакритих пластикових контейнерах. Це може призвести до поглинання вологи та втрати смаку й поживної цінності. Обирайте прямокутні герметичні контейнери, які значно подовжують термін зберігання.

Регулярне прибирання

Фундаментальне правило, про яке не можна забувати – це регулярне прибирання кухонних шафок. Це щомісячне завдання передбачає виймання всього вмісту, протирання полиць вологою ганчіркою та розбирання завалів, викидання прострочених або невикористаних продуктів. Генеральне прибирання допомагає підтримувати ідеальний порядок на кухні.

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