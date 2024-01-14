Як відновити вицвілі речі після прання: Ефективні поради

Дізнайтеся про найкращі підходи та способи відновлення і збереження кольору вицвілого одягу. Від використання побутових інгредієнтів до різних методів прання – UAportal розповів, як розв'язати цю проблему.

Оцет

Оцет – чудовий натуральний засіб для відновлення вицвілого одягу. Просто додайте чашку білого оцту в цикл полоскання пральної машини. Оцтова кислота, допоможе освітлити та відновити колір вашого одягу. Переконайтеся, що ви використовуєте холодну воду, щоб запобігти усадці.

Вивертання одягу

Вивертання одягу навиворіт може допомогти зберегти колір і запобігти його вицвітанню. Це запобігає тертю між тканиною і пральною машиною, яке може призвести до вицвітання кольору. Крім того, використання делікатного режиму та м'якого мийного засобу є ключовими для збереження яскравості речей.

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Безпечний пральний засіб

Вибір прального засобу, спеціально розробленого для кольорового одягу, має важливе значення для запобігання вицвітанню.Такі засоби забезпечують дбайливе ставлення до волокон і барвників. Також бажано використовувати відповідну кількість засобу, оскільки надмірний залишок сприяє втраті кольору.

Сіль

Додавання солі у пральну машину допомагає закріпити барвник в одязі, запобігаючи вицвітанню та вигоранню кольору. Ця техніка особливо корисна для яскравих або темних кольорів. Розчинення чашки солі в холодній воді та замочування одягу на кілька годин перед пранням у звичайному режимі допомагає зберегти інтенсивність кольору речей.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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