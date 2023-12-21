Як відновити колір старих шкарпеток: Бабусині поради

UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть відновити колір старих шкарпеток. Для цього вам потрібно скористатися народними методами.

Як врятувати шкарпетки, що тьмяніють

Якщо білі шкарпетки втратили яскравість, їх можна відновити, замочивши на пару годин у суміші оцту та води. Після замочування їх слід випрати як зазвичай.

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Збереження кольору

Щоб зберегти яскравість кольорових шкарпеток, додайте у воду для прання чашку солі. Цей швидкий і простий трюк ефективно продовжує термін служби улюблених шкарпеток без особливих зусиль.

Захист від усадки за допомогою кондиціонера для волосся

Після прання замочіть шкарпетки в суміші води та кондиціонера для волосся на 15 хвилин. Кондиціонер пом'якшує тканину, забезпечуючи тривалий комфорт та якість шкарпеток.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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