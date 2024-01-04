Як відновити найбрудніші кухонні рушники: Ефективні лайфхаки

Кухонні рушники, незамінний помічник на будь-якій кухні, схильні до накопичення мікробів і стійких жирних плям. Регулярне прання має вирішальне значення для підтримки чистоти та гігієни. UAportal підготував лайфхаки, щоб повернути білосніжний вигляд кухонним рушникам.

Кип'ятіння може здатися логічним рішенням, але воно підходить лише для простих вафельних і світлих рушників. Для махрових і синтетичних матеріалів кращим підходом буде замочити їх у суміші з відбілювачем. Однак, якщо ви віддаєте перевагу альтернативним методам, є й інші ефективні варіанти, які варто розглянути.

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Сіль та оцет

Зробіть розчин, розчинивши по одній столовій ложці солі та оцту в літрі води. Занурте рушник у цю суміш і залиште на ніч. Після замочування виперіть рушник у звичайному режимі.

Содовий розчин

Сода – універсальний інгредієнт, який часто використовується в кулінарії, прибиранні і навіть пранні – також може допомогти оновити ваші кухонні рушники. Розчиніть столову ложку соди в літрі води і занурте рушник у розчин приблизно на 4-5 годин. Після цього приступайте до звичайного прання.

Перекис водню

У ємності нагрійте 6 літрів води приблизно до 70 градусів. Додайте в цей розчин дві столові ложки перекису водню і одну ложку нашатирного спирту. Замочіть рушник у суміші на 20 хвилин. Після цього не забудьте ретельно прополоскати його, щоб усунути будь-які неприємні запахи.

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