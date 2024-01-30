Як відновити м'якість рушників: 4 дієві способи

Коли справа доходить до збереження м'якості рушників, існують конкретні методи, які можуть бути використані для досягнення цієї мети. Від використання оцту і харчової соди до сушіння на повітрі – UAportal розповів, як це зробити.

Оцет і харчова сода

Щоб повернути рушникам м'якість, одним з ефективних методів є використання оцту і харчової соди. Рушники слід випрати в гарячій воді з однією склянкою білого оцту, а потім провести другий цикл прання з половиною склянки харчової соди. Дотримуючись цих кроків, можна видалити будь-які накопичені залишки й відновити м'якість рушників.

Читайте також: Топ-6 методів розтягнути одяг, який сів після прання

Не використовуйте кондиціонери для білизни

Ще одна корисна порада – уникати використання кондиціонерів для білизни. Хоча спочатку це може зробити рушники м'якшими, вони можуть залишити після себе осад, який з часом зробить їх жорсткими.

Сушіння на повітрі

Щоб зберегти або відновити м'якість рушників, замість використання сушарки варто розглянути можливість сушіння на повітрі. Висока температура сушарки може пошкодити волокна рушників, зробивши їх грубими й менш здатними поглинати вологу.

Сіль

Альтернативним методом пом'якшення є додавання чверті склянки кухонної солі до циклу прання. Вона допомагає розщеплювати жорсткість води, в результаті чого рушники стають м'якшими, без необхідності використання хімічних засобів.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!