Як смачно приготувати кукурудзу: швидкий рецепт за 10 хвилин
КУКУРУДЗА ЯК У БЕРДЯНСЬКУ
Солодка, соковита, з ароматом літа — і готова за 10 хвилин!
Готую її в рукаві — без зайвого жиру і брудного посуду.
Інгредієнти:
• Кукурудза — 3 качани;
• Вершкове масло — 30 г;
• Часник — 1 зубчик;
• Пластівці чилі — за смаком;
• Сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Розтопіть масло, щоб воно було м’яким, додайте подрібнений часник, сіль і чилі.
2. Змастіть качани кукурудзи цією сумішшю.
3. Перекладіть у рукав для запікання, зав’яжіть.
4. Готуйте в мікрохвильовці 10 хвилин на повній потужності.
Готово!