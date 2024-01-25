Як поводити себе під час співбесіди: Три дієві поради

Коли ви влаштовуєтесь на нову роботу, дуже важливо справити позитивне враження за дуже короткий проміжок часу. Ваша поведінка під час співбесіди – ключ до успіху. UAportal підготував три важливі лайфхаки, дотримання яких значно підвищить ваші шанси на працевлаштування.

Швидка відповідь

Переконайтеся, що ви відповідаєте швидко, коли з вами зв'язуються електронною поштою щодо вашого резюме. Не відповідайте голосовим повідомленням, а краще витратьте час на написання вдумливої письмової відповіді без орфографічних помилок. Спілкуючись мобільним телефоном, переконайтеся, що ви перебуваєте в тихому і спокійному середовищі.

Читайте також: П’ять причин негайно покинути співбесіду: ознаки токсичного керівництва

Ретельно вивчіть інформацію про компанію

Перш ніж йти на співбесіду, важливо зібрати якомога більше інформації про компанію. Зверніть увагу на такі деталі, як асортимент продукції або послуг, стандарти якості та досвід роботи з клієнтами. Це дозволить вам сформулювати власні ідеї щодо того, як ви можете зробити свій внесок в успіх компанії, виділяючи себе серед інших кандидатів.

Одягайтеся та доглядайте за собою

Зовнішній вигляд має значну роль під час співбесіди. Обирайте чистий, акуратно випрасуваний одяг, який створює професійний імідж. Уникайте майок, рваних джинсів і кросівок. Крім того, зверніть увагу на нігті та волосся, переконайтеся, що вони чисті та доглянуті.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!