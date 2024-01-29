Як повернути колір білим речам без відбілювача: 3 корисні лайфхаки

Відновлення білизни вживаного одягу може бути досить складним завданням. З часом речі втрачають свої яскраві кольори і виглядають бляклими і сірими. UAportal розповів про прості, але ефективні способи, які допоможуть вам у цьому.

Харчова сода

Харчова сода виявляється хорошим варіантом, коли справа доходить до відбілювання світлих тканин і повернення їм первозданного вигляду. Ви можете включити її у свій звичайний режим прання, додаючи безпосередньо у пральну машину.

Для досягнення оптимального результату змішайте до 3 чайних ложок соди зі звичайним пральним порошком. Для більш делікатних тканин можна створити розчин, додавши 1-2 чайні ложки соди в теплу воду разом з рідким пральним порошком.

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Перекис водню

Використання перекису водню може творити чудеса у відбілюванні одягу. Цей легкодоступний розчин можна додавати безпосередньо у пральну машину, щоб покращити ефективність.

Просто змішайте 1/2 чайної ложки перекису водню з 1,5-2 літрами води. Дозвольте вашим речам пройти м'яку, але ефективну обробку, що призведе до відновлення їхньої білосніжності.

Оцет

Оцет приходить на допомогу не тільки для видалення плям, але й для повернення тканині білизни. Додайте 1 чайну ложку разом з кількома краплями лимонного соку в дозатор пральної машини. Цей засіб буде працювати разом, щоб усунути стійкі плями і повернути яскравість.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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