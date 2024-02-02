Як повернути колір білому підвіконню: 3 ефективних лайфхаки

Пластикові підвіконня з часом можуть пожовтіти, навіть у дбайливих власників будинків, які регулярно прибирають їх. UAportal розповів, що існують прості лайфхаки, які допоможуть відновити їхню первісну красу і білизну. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете ефективно очистити пластикове підвіконня.

Господарське мило

Один з ефективних підходів – використовувати господарське мило, натерти шматок на стружку. Його потрібно розчинити у воді. Вимивши підвіконня таким засобом, можна досягти чудового результату, повернувши йому первозданну білизну.

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Перекис

Якщо у вашій аптечці є перекис, вам пощастило. Нанесіть цей чудовий засіб на м'яку сторону губки і починайте мити підвіконня. Ви помітите, що жовтизна поступово зникає, повертаючи початковий колір.

Алкоголь

Винахідливі господині часто тримають під рукою невелику кількість горілки, оскільки вона служить для різних побутових цілей. По-перше, переконайтеся, що на підвіконні немає свіжого бруду. Потім просочіть горілкою бавовняну серветку і почніть обробляти уражені ділянки, алкоголь не завдає шкоди пластику, проте поверне його білий колір.

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