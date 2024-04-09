Як повернути блиск столовим приладам: 3 практичних лайфхаки

Хочете повернути блиск своїм виделкам і ложкам? UAportal підготував кілька практичних і простих у виконанні лайфхаків, які допоможуть їм виглядати як новеньким.

Замочування в оцті

Щоб надати вилкам і ложкам блиску, можна наповнити ємність рівними частинами води і білого оцту. Прилади слід замочити в суміші приблизно на 15-20 хвилин. Після цього посуд можна протерти губкою або ганчіркою, щоб видалити залишки нальоту.

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Паста з харчової соди

З рівних частин харчової соди та води можна приготувати пасту, яку можна нанести на потьмянілі виделки та ложки за допомогою ганчірки. Рекомендується обережно втирати її в посуд протягом декількох хвилин, приділяючи особливу увагу в'їдливим плямам. Потім змийте пасту теплою водою і витріть посуд насухо м'якою ганчіркою.

Алюмінієва фольга та лимонна кислота

Для ефективного очищення можна вистелити форму для випікання алюмінієвою фольгою і наповнити її гарячою водою. Наступним кроком буде додавання столової ложки лимонної кислоти і перемішування до повного розчинення.

Рекомендується занурити виделки і ложки в розчин, переконавшись, що вони контактують з фольгою, і залишити їх приблизно на 10-15 хвилин. Після цього столові прилади слід вийняти і ретельно промити.

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