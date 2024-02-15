Як повернути блиск срібним виробам: 3 корисні лайфхаки

UAportal розповів про прості і легкі способи, які можуть допомогти відновити блиск ювелірних прикрас і столових приладів. Мова йде про використання харчової соди, алюмінієвої фольги, зубної пасти, а також лимона і солі.

Харчова сода та фольга

Візьміть миску і вистеліть її алюмінієвою фольгою. Наповніть її гарячою водою і додайте столову ложку харчової соди. Потьмянілі срібні вироби потрібно опустити в миску і залишити на кілька хвилин.

М'якою ганчіркою необхідно обережно потерти срібло, і потьмяніння зникне. На завершення промийте срібло в теплій воді і насухо відполіруйте чистою ганчіркою, щоб надати йому блиску.

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Зубна паста

Візьміть негелеву зубну пасту білого кольору і нанесіть невелику кількість на м'яку тканину. Її слід обережно втерти в потьмянілі ділянки срібла, а потім ретельно змити теплою водою. Чистою ганчіркою потрібно витерти срібло насухо і відполірувати до блиску.

Лимон та сіль

Лимон слід нарізати скибочками і посипати сіллю зі сторони зрізу. Натріть ним потемнілі ділянки срібла, злегка натискаючи на них. Після цього промийте виріб у теплій воді і витріть його чистою ганчіркою.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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