Як зволожити повітря у квартирі: дієві лайфхаки

Сухе повітря в приміщенні може бути поширеною проблемою, особливо в зимові місяці. UAportal розповів, що для того, щоб розв'язувати цю проблему, впровадження ефективних методів контролю вологості має важливе значення для комфортного житлового простору.

Використання зволожувача повітря

Зволожувач повітря – це простий і ефективний спосіб зволожити повітря у квартирі. Поставте його у кімнаті, де ви проводите найбільше часу, наприклад, у вітальні або спальні. Важливо регулярно чистити зволожувач, щоб запобігти появі цвілі або бактерій. Таке обслуговування забезпечує якість повітря у квартирі.

Кімнатні рослини

Ще один спосіб підвищити вологість повітря у квартирі – завести кімнатні рослини. За наявності рослин волога природним чином виділяється в повітря через процес, який називається транспірацією. Щоб підвищити загальний рівень вологості, можна розмістити кілька вологолюбних рослин, таких як лілії або папороті, по всій квартирі.

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Місткості з водою

Розміщення місткостей з водою біля опалювальних приладів або на сонячних місцях може допомогти зволожити повітря, оскільки вода випаровується і додає вологу. Для додаткової користі можна спробувати додати у воду кілька крапель ефірних олій, щоб наповнити повітря приємним ароматом.

Душ з відчиненими дверима

Коли ви приймаєте гарячий душ, пара, яка наповнює ванну кімнату, також може зволожувати навколишнє повітря. Якщо залишити двері ванної кімнати відчиненими після душу, волога може потрапити в інші частини квартири. Важливо періодично провітрювати ванну кімнату, щоб запобігти появі цвілі.

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