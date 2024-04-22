Як збільшити урожай малини: рослини, які не варто садити поруч

Малина може бути досить вибагливою до своїх сусідів, тому важливо знати, що не варто садити поруч. UAportal підготував кілька ключових порад, для найкращого росту та врожайності ягід.

Щавель

Уникайте посадки щавлю та кукурудзи поруч з малиною. Ці рослини можуть уповільнити ріст рослини.

Квасоля

Малина не любить запах стручкової квасолі. Речовини, що виділяються бобами, можуть перешкоджати росту пагонів рослини, тому краще тримати їх на відстані один від одного.

Редиска і петрушка

Будьте обережні з редискою та петрушкою. Ці рослини не тільки обмежують ріст малини, але й можуть вплинути на її смак.

Виноград

Непростим може виявитися сусідство з виноградом. Він має тенденцію забирати важливі поживні речовини з ґрунту, залишаючи менше для малини. З часом це може навіть призвести до загибелі кущів ягоди.

Вишня

Вишні повинні знаходитись на максимальній відстані від малини. Вони не тільки знижують врожайність ягід, але й можуть містити личинки хруща, що можуть завдати шкоди кущам.

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Полуниця

Пам'ятайте, що полуниця, чорниця, картопля та помідори не є ідеальними сусідами для малини. Ці рослини конкурують за ресурси і можуть передавати хвороби та шкідників одна одній.

Корисні сусіди

З іншого боку, деякі рослини можуть принести користь малині. Кропива може допомогти зменшити кількість шкідливих комах навколо малини. Червона бузина забезпечує захист своїм приємним ароматом. Чорнобривці, майоран, базилік, морква, цибуля, часник і шавлія можуть відлякувати шкідників своїми унікальними ароматами, хоча вони можуть дещо змінити смак малини.

Крім того, є певні рослини, які можуть підвищити загальну врожайність малини. Яблуня, кріп, смородина, ожина, горобина, слива, груша, ялівець, троянди та барбарис є чудовими супутниками малини.

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