Як збільшити проростання насіння помідорів та огірків: секрети попереднього замочування

Прагнучи підвищити врожайність культур на 30%, досвідчені садівники відкрили для себе переваги попереднього замочування насіння перед посадкою. Ця проста техніка, яку називають "пробудженням" насіння, ефективно прискорює процеси проростання і вкорінення.

UAportal розібрався в темі попереднього замочування насіння, зосередившись на томатах і огірках, і поділився рекомендованим методом підвищення їх проростання.

Читайте також: Цибуля завжди родитиме: три важливі секрети догляду за рослиною від городників

Перед посівом насіння томатів і огірків бажано замочити в розчині, що складається з води і харчової соди. Використовуючи водний розчин соди, насіння можна "розбудити", щоб сприяти покращенню фази проростання.

Щоб правильно замочити насіння огірків і помідорів, виконайте наступні дії:

– Змішайте 1 чайну ложку харчової соди з 1 склянкою теплої води.

– Занурте насіння в розчин мінімум на 12 годин, а в ідеалі – на 24 години.

– Після замочування дайте насінню висохнути, перш ніж висаджувати його в ґрунт.

Але що робить цей метод ефективним? Сполуки, що входять до складу харчової соди, відіграють вирішальну роль у розм'якшенні насіннєвої оболонки, тим самим сприяючи прискореному зростанню.

Результатом методу попереднього замочування є партія насіння, яке демонструє підвищену стійкість і толерантність до несприятливих умов навколишнього середовища. Як наслідок, подальша врожайність як томатів, так і огірків може значно підвищитися, потенційно збільшившись майже на третину.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!